Массированный удар 17 ноября: в Винницкой области оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры

В регионе есть отключение света.

Россия утром, 17 ноября, массированно атаковала Украину разными видами ракет и дронами. В частности, в Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя ОВА Наталья Заболотная.

По ее данным, предварительно без пострадавших. В регионе есть отключение света.

"Все службы выехали на места и приступят к ликвидации последствий сразу после отбоя тревоги", — отметила Заболотная.

Напомним, этой ночью после трех часов россияне подняли в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

В Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

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