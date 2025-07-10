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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированный удар длился почти десять часов: Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ

Целью россиян в эту ночь была столица. В Киеве во время массированного удара РФ погибли два человека.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 10 июля.

Атака на Киев 10 июля. / © Associated Press

Этой ночью агрессорка Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, который длился почти десять часов. Россияне выпустили 18 ракет и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - это "Шахеды".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на данный момент известно о 16 раненых", - подчеркнул глава государства.

Президент отмечает: агрессорка Россия наращивает массированными атаками свой террор против украинских городов. Именно поэтому нужно "быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они ощущали последствия своего террора". Кроме того, партнерам следует ускорить инвестиции "в производство оружия и развитие технологий".

Зеленский анонсировал сегодняшние разговоры с партнерами в рамках коалиции желающих. В частности, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставках ПВО.

"Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары нужно отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, этой ночью РФ нанесла мощный удар по Киеву. В восьми районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. Погибли два человека. Кроме того, 16 человек травмированы.

Из-за атаки РФ воздух сильно загрязнен в некоторых районах столицы. Так, местами индекс качества воздуха достигает 156, в то время как норма составляет до 50.

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