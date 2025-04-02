Массированный удар дронов по Харькову: что известно о пострадавших

Атака армии РФ на Харьков в ночь на 2 апреля. / © Патрульная полиция Харьковской области

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Ночью против 2 марта в Харькове раздалось более десяти взрывов. Пострадали местные жители, среди них 9-месячный и 7-летний мальчики и 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Отмечается, что русские военные обстреляли один из районов Харькова. В результате атаки загорелись два промышленных здания, повреждены частные жилые дома. Восемь пострадавших, среди которых дети, подверглись острой реакции на стресс, им оказали помощь на месте происшествия.

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Полиция оказывает помощь пострадавшим и документирует преступление против мирного населения.

Удар по Харькову ночью 2 апреля. / © Патрульная полиция Харьковской области

Как сообщалось, в результате ночных обстрелов Запорожья погиб один человек. Еще два человека получили ранения в результате атаки дрона на автомобиль.

Дата публикации 20:02, 31.03.25 Количество просмотров 14 Двум генералам РФ выдвинуты подозрения относительно атаки на Черниговский драмтеатр