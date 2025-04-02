ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2173
Время на прочтение
1 мин

Массированный удар дронов по Харькову: что известно о пострадавших

Российские военные обстреляли один из районов города.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Атака на Харьков.

Атака армии РФ на Харьков в ночь на 2 апреля. / © Патрульная полиция Харьковской области

Ночью против 2 марта в Харькове раздалось более десяти взрывов. Пострадали местные жители, среди них 9-месячный и 7-летний мальчики и 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Отмечается, что русские военные обстреляли один из районов Харькова. В результате атаки загорелись два промышленных здания, повреждены частные жилые дома. Восемь пострадавших, среди которых дети, подверглись острой реакции на стресс, им оказали помощь на месте происшествия.

Полиция оказывает помощь пострадавшим и документирует преступление против мирного населения.

Удар по Харькову ночью 2 апреля. / © Патрульная полиция Харьковской области

Удар по Харькову ночью 2 апреля. / © Патрульная полиция Харьковской области

Как сообщалось, в результате ночных обстрелов Запорожья погиб один человек. Еще два человека получили ранения в результате атаки дрона на автомобиль.

Дата публикации
Количество просмотров
2173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie