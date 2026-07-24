Массированный удар может быть уже в ближайшие часы: заявление Зеленского

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине. По информации украинской разведки и международных партнеров, атака может произойти в ближайшие 48 часов.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что информация о возможном массированном обстреле предварительная, однако призвал граждан максимально серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги.

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«Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть, сегодня этот удар. Информация предварительная такая, что в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя — учитывайте сигналы воздушной тревоги», — заявил Зеленский.

К чему призвал президент

По словам Зеленского, главным приоритетом сейчас остается укрепление украинской противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что международные партнеры должны оперативно выполнять взятые на себя обязательства по поставке средств ПВО.

«ПВО — это первый приоритет, с которым именно партнеры могут помочь нам. Все договоренности должны выполняться — выполняться оперативно», — подчеркнул он.

Также глава государства призвал украинских дипломатов активнее доносить до мира информацию о российских атаках и нуждах Украины.

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Президент сообщил, что Украина готовится к переговорам с президентом США и его командой.

«Надеюсь, что Америка будет с Украиной и дальше, и мы сможем закончить эту войну достойным миром. Именно это нам нужно», — сказал Зеленский.

Кроме угрозы массированного удара, глава государства сообщил еще одну информацию, полученную от украинской разведки.

По его словам, Кремль готовит осенью новую масштабную волну мобилизации, чтобы компенсировать значительные потери русской армии на фронте.

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«Имеем четкую информацию от разведки, что в России готовят к осени новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна действовать на опережение не только на поле боя, но и в дипломатии, санкционной политике и международном сотрудничестве. По его словам, ужесточение давления на Россию и укрепление обороноспособности Украины остаются ключевыми условиями для приближения справедливого мира.

Массированный обстрел Украины — последние новости

Напомним, Россия продолжает накапливать ракетное вооружение, а главной мишенью для атак остается Киев. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не верить слухам в соцсетях о точных датах массированных ударов. По его словам, опасность баллистики постоянна, а для защиты Киева требуется больше систем ПВО и ракет. Россия активно применяет дроны и новые средства нападения.

Также военный эксперт Олег Жданов отметил, что кафиры накопили ракеты и подготовили авиацию. Киев остается главной целью для морально-психологического давления, Одесса — для удара по экономике, а Днепр, Запорожье, Харьков и Сумы — как тыловые хабы. До конца лета угроза баллистики будет сохраняться.

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