Массированный удар перед Рождеством: Зеленский назвал настоящие приоритеты России

Последствия обстрела Украины / © Владимир Зеленский

С ночи Россия осуществляет массированный воздушный удар по Украине, основной целью которого стала энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, враг применил более 650 беспилотников, значительную часть из которых составляли дроны-камикадзе типа Shahed, а также более трех десятков ракет. По состоянию на утро в большинстве регионов Украины идет воздушная тревога.

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине - прежде всего по нашей энергетике и гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни", - подчеркнул Зеленский.

Последствия обстрелов Одессы

Под ударом уже оказались не менее 13 областей. Значительную часть вражеских дронов и ракет силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако зафиксированы и попадания. Аварийные и ремонтные бригады, энергетики и экстренные службы работают над ликвидацией последствий атак.

К сожалению, есть погибшие. В Киевской области в результате удара русского дрона погибла женщина. Еще один человек погиб на Хмельнитчине. В Житомирской области вражеский дрон попал в жилой дом — погиб четырехлетний ребенок.

Президент подчеркнул, что атака произошла в канун Рождества и в разгар переговоров по завершению войны, что, по его словам, четко демонстрирует истинные намерения Кремля.

"Путин никак не может смириться с тем, что нужно перестать убивать. Это значит, что мир давит на Россию недостаточно", - заявил Зеленский.

Последствия обстрелов Украины

Глава государства призвал международных партнеров усилить давление на РФ, увеличить поддержку Украины, в частности, в сфере ПВО, поставки вооружения и энергетического оборудования.

"ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, снабжение энергетическим оборудованием — эти процессы не имеют выходных. Только преданность защиты жизни поможет приблизить справедливый и длительный мир", — подчеркнул президент.

Подробные данные по поводу последствий атаки и работы ПВО ожидаются после обнародования официальных отчетов Воздушных сил ВСУ.

Напомним, российская армия рано утром 23 декабря начала массированную атаку по Украине с применением ударных дронов и ракет разных типов. Основной целью неприятельских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света.

Все о российской атаке 23 декабря и ее последствиях читайте на ТСН.ua.