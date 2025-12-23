- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 2 мин
Массированный удар перед Рождеством: Зеленский назвал настоящие приоритеты России
Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью Россия нанесла массированный удар по Украине — более 650 дронов, в том числе шахеды, и десятки ракет.
С ночи Россия осуществляет массированный воздушный удар по Украине, основной целью которого стала энергетическая и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, враг применил более 650 беспилотников, значительную часть из которых составляли дроны-камикадзе типа Shahed, а также более трех десятков ракет. По состоянию на утро в большинстве регионов Украины идет воздушная тревога.
"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине - прежде всего по нашей энергетике и гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни", - подчеркнул Зеленский.
Под ударом уже оказались не менее 13 областей. Значительную часть вражеских дронов и ракет силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако зафиксированы и попадания. Аварийные и ремонтные бригады, энергетики и экстренные службы работают над ликвидацией последствий атак.
К сожалению, есть погибшие. В Киевской области в результате удара русского дрона погибла женщина. Еще один человек погиб на Хмельнитчине. В Житомирской области вражеский дрон попал в жилой дом — погиб четырехлетний ребенок.
Президент подчеркнул, что атака произошла в канун Рождества и в разгар переговоров по завершению войны, что, по его словам, четко демонстрирует истинные намерения Кремля.
"Путин никак не может смириться с тем, что нужно перестать убивать. Это значит, что мир давит на Россию недостаточно", - заявил Зеленский.
Глава государства призвал международных партнеров усилить давление на РФ, увеличить поддержку Украины, в частности, в сфере ПВО, поставки вооружения и энергетического оборудования.
"ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, снабжение энергетическим оборудованием — эти процессы не имеют выходных. Только преданность защиты жизни поможет приблизить справедливый и длительный мир", — подчеркнул президент.
Подробные данные по поводу последствий атаки и работы ПВО ожидаются после обнародования официальных отчетов Воздушных сил ВСУ.
Напомним, российская армия рано утром 23 декабря начала массированную атаку по Украине с применением ударных дронов и ракет разных типов. Основной целью неприятельских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света.
Все о российской атаке 23 декабря и ее последствиях читайте на ТСН.ua.