Массированный удар по энергетике Украины: будут ли вводить стабилизационные отключения в Киеве

Точная ситуация в энергосистеме станет ясна после анализа последствий атаки на энергосистему.

Утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов в Киеве могут ввести стабилизационные отключения.

Об этом заявил представитель Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

Будут ли вводить в Киеве стабилизационные отключения

ДТЭК уже сообщил о повреждениях некоторых ТЭС. Как отметил Шаманов, Киев является частью большой энергетической инфраструктуры.

"Не исключено, что в дальнейшем будут применены стабилизационные отключения (столицы – ред.)", — констатировал Шаманов.

При этом он отметил, что последствия российской атаки начали оперативно устранять специалисты. Но пока сказать, что будет происходить в дальнейшем, возможно, будет только после полного анализа ситуации в энергосистеме Киева.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

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