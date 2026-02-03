Массированный удар по энергетике Украины: что известно о последствиях

Энергетика / © Associated Press

Россия ночью нанесла самый масштабный с начала 2026 года удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми областях, а тысячи потребителей остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК в Telegram.

По их данным, удары были нанесены во время периода аномально низких температур, когда энергосистема работает с максимальной нагрузкой. Под обстрелами оказались объекты как генерации, так и распределения электроэнергии. В частности, атаки были направлены на теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, которые обеспечивали теплом и электроэнергией крупные города.

«Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, работавшим в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре», — отметили в ДТЭК.

В компании сообщили, что значительные повреждения получила одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Кроме того, ракетами и ударными дронами были атакованы энергетические объекты компании на юге Одесской области. В результате этого без электроснабжения остались тысячи потребителей.

Из-за последствий атаки в Киеве часть Левого берега, в частности Днепровский и Дарницкий районы, были вынуждены переведены на экстренные отключения электроэнергии. На Правобережье столицы сейчас применяются почасовые графики ограничений.

В ДТЭК подчеркнули, что энергосистема страны работает с серьезными ограничениями. В то же время аварийные и ремонтные бригады продолжают работу над ликвидацией последствий ударов. «Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов», — отметили специалисты компании.

По их словам, несмотря на масштабные повреждения, подача электроэнергии сохраняется, а энергосистема продолжает работать в условиях повышенной нагрузки.

Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины, прицельно было в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.