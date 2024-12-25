Отключение света из-за последствий массированной атаки РФ: сколько очередей будет действовать одновременно

В Украине из-за последствий после массированной атаки по энергетике временного усилили ограничения. Да, одновременно будут действовать три очереди отключений света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как отметили в ведомстве, сегодня, 25 декабря, меры ограничения потребления применяются следующим образом:

для бытовых потребителей: 05:48 — 23:59 — до трех очередей отключений одновременно;

для промышленности и бизнеса: 15:00 – 23:59 – применение графиков ограничения мощности.

Напомним, сегодня, 25 декабря, в результате массированной ракетно-дроновой атакив Украине вынуждены введены меры ограничения. До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии.

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