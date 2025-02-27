Массированный удар по энергосистеме Харьковщины: что известно о последствиях атаки

Угроза повторных вражеских ударов по области сохраняется.
Вечером четверга, 27 февраля, враг массированно атаковал Харьковщину ударными дронами. Под ударом оказались объекты энергосистемы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, не распространяйте детали о местах попадания, а также какие-либо фото/видео материалы", – говорится в сообщении.
Синегубов также предупредил, что угроза повторных вражеских ударов сохраняется.
Часом ранее глава Харьковской ОГА написал, что по предварительным данным, враг ударил по общинам области по меньшей мере 12-тью беспилотниками.
Напомним, сейчас ситуация на фронте далека от стабильной. В частности, тяжелая ситуация сложилась в районе Торецкого и Часового Яра в Донецкой области. Кризисные последствия могут иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.
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