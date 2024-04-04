Массированный удар по Харькову: почему не удалось сбить все российские дроны

Ночью против 4 апреля российские оккупанты запускали беспилотники по Харькову несколькими группами. Сбить все 20 враждебных целей не удалось.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

По его словам, около 1:00 была зафиксирована большая группа "Шахедов". Около 10 БпЛА с территории России залетели в Харьковскую область, а затем направились непосредственно в город. Впоследствии с территории Николаевской области другая группа дронов также направлялась в Харьковскую область.

По словам Евлаша, сбить все российские беспилотники украинской ПВО помешал один немаловажный момент.

"К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с Российской Федерацией, именно первой группе, которая была одной из массовых этой ночью, не удалось сбить все (дроны — Ред.)", — подчеркнул Евлаш.

Как сообщалось, ночью РФ массированно атаковала Харьков несколькими волнами "Шахедов". В результате массированного удара количество погибших возросло до четырех. Среди них трое спасателей.

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