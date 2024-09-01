Массированный удар по Харькову: предварительно стало известно, какой ракетой РФ атаковала город

По состоянию на 14:50 известно о 29 пострадавших, среди которых двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.

Скорее всего, Россия атаковала Харьков "Искандерами". Однако не исключено, что были другие типы ракет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ссылаясь на данные правоохранителей.

"Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе", — рассказал он.

По уточненной информации местных властей, по состоянию на 14:50 известно о 29 пострадавших. К счастью, без погибших. Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.

Напомним, в обед 1 сентября в Харькове раздались взрывы. Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре города. Среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

ВСУ на Торецком направлении взяли в плен трех российских оккупантов

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.