Массированный удар по Киевщине: власти Украинки обратились к жителям

Жителей города Украинка Киевской области после мощной атаки призвали закрыть окна и зарядить электронные устройства.

Об этом заявил городской голова Украинки Александр Туренко.

"Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды", — подчеркнул мэр.

По его словам, оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно. Кроме того, Туренко просит переходить к укрытиям в случае объявления воздушной тревоги.

"Война! Это пока все, что могу сказать в настоящее время... Более подробно — впоследствии", — добавил Туренко.

Как сообщалось, в Киевской области воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Россияне наносили удары дронами-камикадзе и ракетами. Был атакован объект критической инфраструктуры.

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