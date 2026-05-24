Массированный удар по Киеву: количество пострадавших перевалило за 50 человек

Последствия атаки / © Associated Press

В Киеве после ночной атаки выросло количество пострадавших до 56 человек. Ранее сообщалось о 44 пострадавших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Уже 56 пострадавших в результате атаки врага на столицу. 30 из них находятся в стационарах городских больниц. В том числе, двое детей.

В настоящее время известно о двух погибших. Спасатели на части локации еще разбирают завалы. Медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и в полном объеме оказывают помощь жителям столицы», - отметил он.

Атака по Киеву — последние новости

В ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Два человека погибли.

Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА. Под удар попал и главный офис "Укрпочты".

