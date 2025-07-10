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Массированный удар по Киеву, Трамп готов ввести новые санкции против РФ: главные новости ночи 10 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 июля 2025 года:
Массированный обстрел Киева: власти рассказали о последствиях Читать далее –>
Трамп соглашается подписать новые санкции против РФ, но при одном условии — Politico Читать дальше –>
В Киеве двое погибших, еще 13 человек пострадали в результате массированного обстрела Читать далее –>
Россияне обстреляли Херсон: ранены три человека Читать далее –>
Россия атаковала Украину БпЛА Читать далее –>