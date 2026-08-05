Массированный удар по Киеву: «Укрзализныця» срочно изменила движение ряда электричек — список рейсов

Укрзализныця / © Getty Images

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После ночной массированной атаки утром 5 августа в Киевской области изменилось движение ряда пригородных поездов. До конца суток часть рейсов курсирует с существенными задержками или измененными маршрутами, а некоторые электрички временно отменили.

Об изменениях движения в Киевской области сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

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В компании подчеркнули, что ряд пригородных поездов в Киев будет курсировать с временными изменениями в графиках и маршрутах.

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Возможны задержки в пределах 1 - 2,5 часа. таких поездов:

№6903 Нежин — Киев-Пассажирский (2 часа)

№893 Конотоп — Киев (2 часа)

№6911 Нежин — Киев-Пассажирский (1,5 часа)

№6902 Киев-Волынский — Нежин (2,5 часа)

№6906 Киев — Нежин (1 час)

Кроме того, некоторые поезда сообщением Нежин — Киев будут следовать по маршруту Бровары — Киев или временно будут выведены из графика.

По данным УЗ, временные изменения будут действовать на Коростенском направлении. В частности, сегодня рейс №6610 Коростень — Борщаговка не сможет осуществить движение.

Кроме того, поезд №6604 Тетерев — Святошино отправился с задержкой 1 час. 7 мин.

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Как сообщалось, в Броварском районе Киевской области люди погибли на железнодорожной платформе. Они ожидали несколько опаздывающего поезда на станции «Апрельская». В "Укрзализныце" добавили, что она расположена возле атакованных логистических центров.

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