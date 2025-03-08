Массированный удар по Константиновке: россияне разбомбили разрушенный супермаркет (видео)

В результате бомбардировок, воздушных ударов и обстрелов ранены 4 человека.
В субботу, 8 марта, российская террористическая армия нанесла массированный удар по городу Константиновке Донецкой области.
В городской военной администрации сообщили о 4 раненых в результате бомбардировок, воздушных ударов и обстрелов.
Враг обстрелял город из РСЗО "Смерч", атаковал ударным БПЛА самолетного типа "Молния-1", а также сбросил управляемые авиационные бомбы.
"По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет. Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода”, — написал в соцсети начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.
Российские террористы также нанесли удар по району уничтоженного железнодорожного вокзала и разбомбили поврежденный в прошлом году супермаркет. Он полностью сгорел.
Видео пожара опубликовали местные Telegram-каналы.
Напомним, в пятницу, 7 марта, россияне атаковали Доброполье в Донецкой области. После атаки возникли пожары в жилых домах и административном здании.
Читайте также: