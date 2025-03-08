Массированный удар по Константиновке: россияне разбомбили разрушенный супермаркет (видео)

В результате бомбардировок, воздушных ударов и обстрелов ранены 4 человека.

В субботу, 8 марта, российская террористическая армия нанесла массированный удар по городу Константиновке Донецкой области.

В городской военной администрации сообщили о 4 раненых в результате бомбардировок, воздушных ударов и обстрелов.

Враг обстрелял город из РСЗО "Смерч", атаковал ударным БПЛА самолетного типа "Молния-1", а также сбросил управляемые авиационные бомбы.

Удар по Константиновке 8 марта / Фото: ГСЧС

"По предварительной информации, россияне сбросили на город 5 авиабомб. Ранения получили местные жители от 29 до 48 лет. Повреждены 7 многоэтажек, 4 частных дома, 4 админздания, аптека, магазин, 6 линий электропередач и 2 газопровода”, — написал в соцсети начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.

Российские террористы также нанесли удар по району уничтоженного железнодорожного вокзала и разбомбили поврежденный в прошлом году супермаркет. Он полностью сгорел.

Видео пожара опубликовали местные Telegram-каналы.

В Константиновке россияне полностью разбомбили разрушенный супермаркет

Напомним, в пятницу, 7 марта, россияне атаковали Доброполье в Донецкой области. После атаки возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Читайте также: