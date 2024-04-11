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Массированный удар по Львовской области: сколько ракет и дронов сбило ПВО

Массированный удар по Львовской области: сколько ракет и дронов сбило ПВО

Сбитая ПВО ракета. / Фото: Associated Press

На территории области произошли попадания.

Утром 11 апреля российские войска нанесли мощный ракетный удар и атаковали беспилотниками Львовскую область. Силы ПВО сбили 13 воздушных целей.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации, в эту ночь воины ПВК "Запад" и мобильные огневые группы сбили над Львовщиной семь вражеских беспилотников и шесть крылатых ракет. К сожалению, есть и попадание", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, РФ мощно ударила ракетами и дронами по Львовской области. Оккупанты атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры.

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