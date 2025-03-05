Массированный удар по мирной Одесщине: погиб 77-летний мужчина

Ракета попала в санаторий.
В результате российской атаки 4 марта 2025 года в Одессе повреждение критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Также обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорание. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется.
Также во время воздушной тревоги враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал.
В то же время в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб мужчина.
77-летний житель села Лиманка скончался в результате осколочных ранений.
Напомним, что ранее стали известны первые последствия атаки беспилотников в Киевскую область. Речь идет о выбитых окнах и пожаре.
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