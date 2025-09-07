Массированный удар по Одессе дронами: в ОВА показали последствия (фото)

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Одессес помощью дронов-камикадзе. В результате атаки три человека получили ранения, повреждены многоэтажки, в которых вспыхнули пожары, а также уничтожено складское здание и автомобили.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в результате ударов значительные разрушения получил Дворец спорта.

В городе повреждены многоэтажные жилые дома, где занялись квартиры. Огонь уничтожил несколько автомобилей и складское здание. Для безопасности жителей эвакуированы 22 человека, им оказали необходимую помощь.

Местные власти и спасатели уже работают над ликвидацией последствий обстрела. Правоохранители документируют очередные преступления российских войск против мирного населения Одесской области.

