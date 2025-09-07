- Дата публикации
Массированный удар по Одессе дронами: в ОВА показали последствия (фото)
Местные власти и спасатели работают над ликвидацией последствий обстрела.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по Одессес помощью дронов-камикадзе. В результате атаки три человека получили ранения, повреждены многоэтажки, в которых вспыхнули пожары, а также уничтожено складское здание и автомобили.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
По его словам, в результате ударов значительные разрушения получил Дворец спорта.
В городе повреждены многоэтажные жилые дома, где занялись квартиры. Огонь уничтожил несколько автомобилей и складское здание. Для безопасности жителей эвакуированы 22 человека, им оказали необходимую помощь.
Местные власти и спасатели уже работают над ликвидацией последствий обстрела. Правоохранители документируют очередные преступления российских войск против мирного населения Одесской области.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 7 сентября российские войска нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району с помощью ударных дронов. Несмотря на работу систем ПВО, были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома, в городе вспыхнули пожары.