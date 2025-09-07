ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Массированный удар по Одессе дронами: в ОВА показали последствия (фото)

Местные власти и спасатели работают над ликвидацией последствий обстрела.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки по Одессе

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Одессес помощью дронов-камикадзе. В результате атаки три человека получили ранения, повреждены многоэтажки, в которых вспыхнули пожары, а также уничтожено складское здание и автомобили.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в результате ударов значительные разрушения получил Дворец спорта.

В городе повреждены многоэтажные жилые дома, где занялись квартиры. Огонь уничтожил несколько автомобилей и складское здание. Для безопасности жителей эвакуированы 22 человека, им оказали необходимую помощь.

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Последствия атаки по Одессе / © t.me/odeskaODA

Местные власти и спасатели уже работают над ликвидацией последствий обстрела. Правоохранители документируют очередные преступления российских войск против мирного населения Одесской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 7 сентября российские войска нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району с помощью ударных дронов. Несмотря на работу систем ПВО, были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома, в городе вспыхнули пожары.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie