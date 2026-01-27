Массированный удар по Одессе: количество погибших снова выросло

Последствия атаки в Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Армия РФ в ночь на 27 января массированно атаковала беспилотниками Одессу. Повреждены жилые дома. На месте спасательных работ обнаружили тело второго погибшего.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«К сожалению, количество жертв российской атаки растет. Во время разбора завалов разрушенного дома по улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины», — проинформировал чиновник.

По состоянию на 13:40 в результате атаки в Одессе погибли два человека. Первую жертву обнаружили под завалами на месте попадания в Пересыпском районе. В городе поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, во время воздушной тревоги этой ночью армия РФ массированно ударила дронами по Одессе. В результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

В Одессе дроны сильно повредили жилые дома. Зафиксировано более десяти мест попаданий. На нескольких локациях. Продолжаются аварийно-спасательные работы. По данным местных властей под завалами могло быть по меньшей мере три человека.