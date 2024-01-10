Массированный удар по Покровскому району: идентифицированы тела семи погибших

Правоохранители идентифицировали тела семи погибших в результате российских ракетных обстрелов Покровского района Донецкой области. Среди них 3-летний ребенок. Идентификация тел продолжается

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Полиция идентифицировала семерых погибших в Покровске и с. Ровно. Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъятых на местах ракетной атаки 6 января", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10 января удалось установить четырех погибших в селе Ровно: погибли трехлетняя девочка, ее папа и мама, которым 32 и 30 года, а также 59-летняя бабушка. В Покровске идентифицировали тела 34-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.

"Идентификация продолжается. Полицейские устанавливают личности еще 4 погибших", — добавили в МВД.

Напомним, ночью против 6 января оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области. Кроме жилых домов, россияне попали в админздание.

Также удар пришелся на село Ровно Мирноградской общины. Был полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.

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