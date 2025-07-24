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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированный удар по центру Одессы: известно об одном погибшем

В ночь на 24 июля российские «шахеды» ударили по Одессе. В частности, по жилому дому, из-под завалов которого достали тело мужчины.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Последствия удара по Одессе

Последствия удара по Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В результате российской дроновой атаки по Одессе в ночь на 24 июля погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Тело погибшего деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Мужчине было 32 года.

Продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.

Поврежденный в результате удара жилой дом / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Поврежденный в результате удара жилой дом / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«Я спустилась на третий этаж, и взрывная волна прошла через весь дом. Посыпались стекла. Я понимала, что он летит прямо на дом. Слава Богу, спаслась», — рассказала жительница разрушенного дома Ирина в комментарии «Суспильному».

«Это ужасно. Страшно, потому что не знаешь, куда летит. Слава Богу, живы — и мы, и коты», — добавила ее соседка Евгения.

Напомним, что в результате сегодняшнего удара по Одессе разрушена часть многоэтажки и беспилотники также повредили здания в центре города.

Пожар пылал и на легендарном рынке «Привоз».

Город атаковали более 30 ударных беспилотников. Ранее было известно о четырех травмированных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРИВОЗ В ОДЕССЕ РАЗРУШЕН! Приморский бульвар РАЗРУШЕН! ПОСЛЕДСТВИЯ НАЖИВО

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