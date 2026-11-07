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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированный удар по Украине 7 ноября: куда целил враг и сколько целей сбила ПВО

Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и 172 дрона. Главной целью врага стала Киевская область, а силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Атака на Украину 7 ноября — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Атака на Украину 7 ноября — сколько ракет и дронов сбила ПВО / © Associated Press

В ночь на 7 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и 172 беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 153 воздушные цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Для нанесения удара противник использовал ракеты типов «Искандер-М», «Циркон», KN-23 и С-400, которые запускал из Брянской и Воронежской областей РФ.

Кроме того, оккупанты направили на Украину 172 беспилотника, среди которых были Shahed, «Гербера» и имитаторы-дроны «Пародия». Из общего числа БПЛА 137 были реактивными. Запуски осуществлялись с территории России, временно оккупированного Донецка и Крыма.

Главной целью российского нападения стала Киевская область.

«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или перехватила четыре ракеты и 149 вражеских беспилотников, в том числе 117 реактивных.

В Воздушных силах подчеркнули, что несколько ударных дронов до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины, поэтому боевые действия продолжаются.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых объектов (обломков) в 10 точках», — добавили в Воздушных силах.

Нападение на Украину 7 ноября — последние новости

Напомним, ночью 7 ноября российские беспилотники нанесли удар по Павлоградув Днепропетровской области. В результате атаки пострадали три человека.

В Винницкой области под ударом оказались объекты энергетики. Также сообщалось о повреждениях гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в результате атаки на Киев ранения получили три человека, в том числе ребенок. В Соломенском районе повреждены жилые дома и сооружение на территории детского сада.

Кроме того, в результате российского удара был поврежден Северный мост в столице. Движение транспорта по мосту полностью перекрыто.

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