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Массированный удар по Украине на День Независимости: эксперт оценил вероятность

Массированный удар по Украине на День Независимости: эксперт оценил вероятность

Путин готовит удар по Украине. / Фото: ТСН.ua

В Кремле любят даты и символы.

Россия может готовиться к массированному комбинированному обстрелу Украины 24 августа, в День Независимости. Ведь захватчики очень любят всевозможные праздничные да сакральные даты.

Такое мнение в комментарии "РБК.Украина" высказали военный эксперт Павел Нарожный.

На вопрос, могут ли россияне таким образом готовиться к Украине, эксперт такой сценарий не исключает.

"Вспомним масштабную атаку "Шахедов" на Новый год. Почему именно Новый год? Кто знает, что у них в голове... Также они устраивали комбинированный обстрел 8 мая. То есть они любят такие даты. Поэтому нужно и на период Дня Независимости быть осторожными и внимательными. Хотя и в другие дни не стоит игнорировать воздушную тревогу", — подчеркнул Нарожный.

Напомним, что после начала событий в Курской области России в западных медиа появилось предположение, что путинская армия может готовить масштабную ракетную атаку как месть Украине. В частности, оно может произойти 24 августа или в районе этой даты.

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