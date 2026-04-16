Массированный удар по Украине: в Европе сделали заявление

Атака армии РФ на Киев. / © Associated Press

Российская Федерация ночью 16 апреля совершила «ужасающую» атаку на Украину. Россияне наносили удары «пока люди спали в своих домах».

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает The Guardian.

«Пока люди спали в своих домах, Киев, Днепр, Одесса и Харьков получили удары десятков баллистических ракет и сотен беспилотников. Российские вооруженные силы намеренно нанесли повторные удары по украинским экстренным службам, когда спасатели прибыли, чтобы спасать жизнь», — высказался европейский чиновник.

Он подчеркнул, что «агрессивная война России против Украины потерпела неудачу. Именно поэтому Кремль сознательно терроризирует гражданских.

«Россия должна остановить эту войну террора», — подчеркнул Кошта.

Атака на Украину 16 апреля

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар, подчеркнув, что РФ не заслуживает «любого смягчения глобальной политики и снятия санкций». Действия Кремля свидетельствуют о том, что в Москве стремятся продолжать войну.

По данным Воздушных сил, в сутки — до 07:00 16 апреля — было обнаружено 703 воздушных целей. В частности, 19 баллистических ракет «Искандер-М/С-400». ПВО уничтожило 667 враждебных целей, среди которых четыре «Искандера» и 636 БпЛА.

В результате ночной атаки погибли 15 человек. Кроме того, более 80 человек получили травмы. За их жизнь сражаются медики.