Массированный удар по украинской энергетике: в Винницкой области есть повреждения

Ночью 25 декабря враг снова избивал по энергетической инфраструктуре. В Винницкой области в результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"По состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители заживлены. Спасибо всем службам за оперативность", — отметила Наталья Заболотная.

Напомним, утром 25 декабря враг нанес массированный удар по энергетике.Украины. В результате обстрела Ивано-Франковщины часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

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