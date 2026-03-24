Массированный удар по Запорожью: один человек погиб, есть раненые (фото)
Россия нанесла по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения, повреждены жилые дома, магазин и промышленный объект.
В Запорожье в результате массированной комбинированной атаки РФ погиб один человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, россияне ударили по городу беспилотниками и ракетами. Из-за вражеской атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, а также объект промышленной инфраструктуры.
На местах ударов работают экстренные службы, волонтеры и коммунальщики. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Местные власти призвали всех, кто нуждается в помощи после обстрела, обращаться в городской колл-центр по номерам 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80, а также на горячую линию Запорожской ОГА по эвакуации и 3 пострадавшим3.
Угроза нового ракетного удара РФ
Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.
В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию.