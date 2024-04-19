Массированный удар ракетами по Днепропетровщине: количество погибших продолжает расти

В Днепропетровской области растет количество погибших в результате массированного ракетного удара оккупантов ночью 19 апреля. По состоянию на 10:20 известно о девяти жертвах, среди которых — трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"В больнице скончался ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной вражеской атаки на Днепропетровщину сегодня", — говорится в сообщении.

К слову, ранее в Офисе генпрокурора информировали о по меньшей мере 29 раненых мирных жителях.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на Синельниковщине погибли трое детей — это 14-летняя девочка и шести-летний и восьми-летний мальчики. В общей сложности здесь погибли шесть человек, а шесть — пострадали.

Как сообщалось, минувшей ночью РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Днепропетровщина пережила очередную массированную атаку. Под удар врага попали областной центр, Кривой Рог, Павлоград, Синельниково.

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