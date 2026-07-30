Массированный удар РФ имел скрытую цель: эксперт объяснил выбор целей

Обстрел Украины / © ТСН.ua

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Во время массированной атаки в ночь на 30 июля российские войска намеренно избрали двумя главными направлениями ударов Киев и западные области Украины. По мнению офицера резерва Воздушных сил ВСУ Анатолия Храпчинского, Кремль рассчитывал, что украинские силы перебросили большинство систем ПВО в столицу после продолжительных атак именно на Киев.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

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По словам Храпчинского, в последний раз запад Украины испытывал масштабные ракетные удары еще в мае. После этого Россия сосредоточила атаки в основном на Киеве.

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«В последний раз мероприятие Украины испытывало массированные удары еще в мае. С тех пор Россия длительно атаковала преимущественно Киев, предположительно, пытаясь заставить Украину передислоцировать большинство систем ПВО в столицу. Скорее всего, в РФ считали, что мы именно так и поступили», — сказал эксперт.

По его мнению, именно этим объясняется выбор целей в последней атаке. Храпчинский отметил, что общая схема удара не отличалась от предыдущих массированных атак.

Сначала оккупанты применили ударные беспилотники, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны, а уже после этого выпустили крылатые и баллистические ракеты.

В то же время, по словам эксперта, жертвы среди гражданских связаны не только с интенсивностью атаки, но и с неточностью российских ракет и нехваткой актуальной разведывательной информации у врага.

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Эксперт подчеркнул, что низкий уровень перехвата баллистических ракет объясняется не только дефицитом ракет-перехватчиков. По его словам, проблема также состоит в недостаточном количестве самих систем Patriot, ведь во время комбинированных атак одновременно необходимо прикрывать несколько регионов страны.

Храпчинский обратил внимание, что в последнее время Россия усовершенствует свои баллистические ракеты.

«РФ в последнее время существенно модернизировала свою баллистику. Искандер и так был создан как средство, которое должно было пробивать противоракетную оборону, а сейчас эти параметры усовершенствуют еще больше», — пояснил он.

По мнению эксперта, последний массированный удар не был спонтанным.

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«К этой атаке Россия готовилась более двух недель», — отметил Храпчинский.

Он также обратил внимание, что во время этой атаки Россия использовала меньше баллистических ракет, чем прогнозировали отдельные телеграммы-каналы и чем применяла во время предварительных массированных ударов.

По словам эксперта, это может свидетельствовать о поиске новых способов прорыва украинской ПВО за счет комбинирования разных типов вооружения и смены тактики.

Массированный обстрел Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Основными целями неприятеля стали Киевская и Львовская области.

На утро Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, обезвредили 320 воздушных целей. Среди них:

одну баллистическую ракету;

54 крылатые ракеты;

265 ударных беспилотников разных типов.

Также в результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар возник в Оболонском и Святошинском районах столицы. На Оболони загорелись торговые павильоны на территории рынка, там пострадал один человек. В Святошинском районе огонь охватил гаражный кооператив, где обнаружили тело погибшего, а еще один мужчина с травмами был госпитализирован. Также спасатели работали над ликвидацией пожара в пятиэтажном нежилом здании.

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