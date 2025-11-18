Массированный удар РФ по Днепру: повреждена железнодорожная инфраструктура (фото)

Обстрел Днепра

Ночью 18 ноября РФ ударила десятками БПЛА по железнодорожной инфраструктуре в Днепре. Есть разрушение. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, серьезные повреждения получило пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Россияне целят по нему уже во второй раз за время полномасштабной войны. В результате удара существенно разрушен основной ремонтный цех.

«Поврежден вокзал в Днепре. Уже начат разбор завалов, оперативное восстановление. Несмотря на это, утренние электрички из Днепра отправлены графиком», — отметил он.

Кулеба акцентировал, что террористические удары направлены на уничтожение логистической системы.

«Но, несмотря на обстрелы, делаем все возможное, чтобы держать сообщения между общинами, оперативно восстанавливать полноценное движение по всем направлениям», — заключил Кулеба.

Напомним, во вторник, 18 ноября, РФ массированно атаковала Днепр.

Из-за обстрела россиян пострадали два человека. Среди них — 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. Потерпевшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Возникли сразу несколько пожаров. Изуродованы двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 — уничтожены», — отметил временный глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.