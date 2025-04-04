Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: все, что известно (фото)

Россияне нанесли массированный удар по Кривому Рогу. / © Владимир Зеленский

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РФ 4 апреля нанесла массированный удар по жилым массивам Кривого Рога.

В результате атаки погибли более десятка человек, среди которых есть дети.

ТСН.ua собрал все, что известно об ударе по Кривому Рогу.

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РФ атаковала город

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что россияне ударили баллистикой.

Известно, что в результате удара в городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки. Также горят авто и гаражи.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, рядом с местом попадания была детская площадка.

В МВД Украины уточнили, что повреждены пять многоэтажек. Там отметили, что полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в квартирах.

Район поражения был перекрыт сотрудниками полиции для охраны публичного порядка и сохранения имущества граждан.

Что известно о пострадавших

Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 20:00 известно, что в результате удара баллистикой погибли 14 человек. Травмы получили более 50 человек.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших — шестеро детей.

По словам главы Днепропетровской ОГА, в медучреждениях находятся более 30 человек.

«Среди тех, кто получил ранения, — дети. Наименьшему — 3 месяца. У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома», — сообщил Лысак.

Чем россияне нанесли удар

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко уточнил, что это кассетная баллистическая ракета «Искандер».

«Кассетная баллистическая ракета россиян, предварительно „Искандер“. Это сознательный удар для того, чтобы убить множество людей», — отметил Коваленко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что РФ не случайно выбирает цели, она бьет по людям.

«И это ее настоящее лицо», — написал Лубинец в соцсети.

Зеленский отреагировал

Президент Владимир Зеленский прокомментировал кровавый ракетный удар по Кривому Рогу, который сегодня вечером нанесла Россия.

Об этом он написал в соцсетях.

«Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики», — сообщил глава государства.

«Ежедневно российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил — только от этого зависит, когда закончится война», — подчеркнул президент.

Зеленский призвал Соединенные Штаты, страны Европы и остальной мир заставить Россию отказаться от террора и войны.

«И это нужно обеспечить: мир нужен», — подытожил он.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Напомним, 2 апреля, армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо — погибли.

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