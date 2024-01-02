Массированный удар РФ: Залужный сообщил, что атаковал враг, сколько и каких ракет сбила ПВО

Россияне запустили около 100 ракет и 35 БпЛА.

Ночью против вторника, 2 января, РФ атаковала Украину беспилотниками Shahed-136/131 и разными типами ракет. Уничтожены 72 ракеты разных типов и 35 дронов. Основным направлением удара оккупационных войск стала столица Киева.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад — 29 декабря 2023 года. Атакована гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты", — говорится в сообщении.

По предварительным результатам, агрессорка Россия применила 99 ракет разных типов. Силами ПВО были уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 " Кинжал ";

аэробалистических ракет Х-47М2 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

крылатых ракет 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".

Отмечается, что сначала оккупанты с юго-восточного направления запустили БпЛА "Shahed-136/131". Все 35 ударных дронов были уничтожены.

Утром оккупанты применили стратегическую авиацию — это бомбардировщики Ту-95МС. Около 06:00 16 самолетов вышли на рубежи пуска и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Отмечается, что с 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Захватчики также атаковали с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Атака на Киев

После 2:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников. После 7:00 в Киеве произошли первые взрывы. Россияне били по столице ракетами. Вновь было громко в столице около 09:20.

Оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Киев. Произошли падения обломков сбитых ракет в разных районах столицы. Погибла одна женщина. Около 30 человек ранены.

Известно, что с ночи захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Отмечается, что Сил ПВО сбил более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев пылает! Мощные взрывы! Россияне атаковали не менее 15 "Шахедами" и 70 ракетами!

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