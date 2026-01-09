Массированный удар РФ: Зеленский отреагировал на атаку и пуск "Орешника"

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 9 января РФ запустила 242 дрона, 22 крылата и 13 баллистических ракет против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры Украины. В частности, одна ракета средней дальности «Орешник». Погибли четыре человека.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что РФ совершила очередную атаку «против обычной жизни обычных людей» именно тогда, когда происходит значительное похолодание.

На Львовщине, в Киеве и области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Зеленский акцентировал внимание на том, что в столице повторный удар по одному из жилых домов произошел в момент, когда экстренные службы оказывали помощь после первого «прилета».

Кроме того, дрон повредил здание посольства Катара. По словам президента, это одно из государств, которое «много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах».

«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего США, которые в России действительно считаются. РФ должна получать сигналы, что это ее обязанность — сосредоточиться на дипломатии и чувствовать последствия всякий раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни одного дня в поставках, производстве, договоренностях», — подчеркнул глава государства.

Ночная атака РФ

В течение вечера 8 января и ночи совершила атаку на Украину. Армия РФ ударила ракетами нескольких типов и сотнями дронов. Около полуночи россияне запустили баллистику средней дальности с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Был нанесен ракетный удар по Львовской области.

Представитель ПС Юрий Игнат отметил, что Россия атаковала Львов баллистической ракетой средней дальности, чтобы спровоцировать панику среди украинцев и запугать Запад тем. Мол, Москва стремится показать, что наносит удары прямо под границы стран НАТО.

Тем временем Москва подтвердила атаку «Орешником» по Украине. В минобороны РФ нагло утверждают, что это был их ответ на якобы «атаку» дронов по резиденции «фюрера» Владимира Путина. Кроме того, отчитались в ведомстве, якобы ночью поразили объекты производства дронов ВСУ и объекты энергетики.