Массированный удар России по Харькову: все, что известно о последствиях, пострадавших и погибших

Цинизм и кровожадность врага каждый раз выходит на новый уровень, чем страдают мирные люди.

В субботу, 25 мая, армия РФ нанесла массированный удар по Харькову. Попадания зафиксированы по гражданским объектам, где находилось немало людей. К сожалению, в результате обстрела противника есть жертвы.

Все, что известно о мощной атаке на город – читайте в материале ТСН.ua.

РФ ударила по "Эпицентру"

Первые мощные взрывы в городе прогремели ориентировочно в 16 часов. Стало известно, что Россия атаковала спальный район Харькова, ударив по строительному гипермаркету.

В ОВА уточнили, что попали в объект попали два российских КАБа. Вспыхнул масштабный пожар, охвативший 15 000 квадратных метров. Власти констатировали, что два человека погибли.

В 16:48 мэр города Игорь Терехов отметил, что из-за удара по гражданскому объекту много без вести пропавших и раненых.

"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Многие раненые. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм", — подчеркнул он.

Впоследствии стало известно, что на момент удара РФ удар по гипермаркету в Харькове находилось до 200 человек. Как сообщил Терехов, около 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь.

"Мы пообщались с руководителем этого супермаркета. Приблизительно 15 человек, которые работали, не выходят на связь. Кроме этого, по его информации, 200 человек были в помещении. Это чрезвычайная трагедия", – сказал он.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что по состоянию на 17:22 известно:

2 человека погибли;

24 человека травмированы.

"Внутри могли находиться несколько сотен человек. Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь", – отметил чиновник.

На странице "Эпицентра" в фейсбуке опубликовали короткое сообщение: "25.05.2024...Харьков".

В ГСЧС показали последствия вражеского обстрела

Сотрудники ГСЧС бросили все силы на то, чтобы обуздать пламя, охватившее гражданский объект.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов. Работаем. Спасаем", – отметили в службе.

По состоянию на 18.08 спасателя удалось локализовать пожар.

Зеленский эмоционально обратился к партнерам

После ракетного удара РФ по гипермаркету "Эпицентр" Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить достаточное количество ПВО.

"Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость – для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, – мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", – сказал глава государства.

Украинский лидер поблагодарил партнеров, которые действительно нас поддерживают. Атаку РФ на гипермаркет он назвал "проявлением российского безумия".

"Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что ранены, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", – подчеркнул он.

Чем били русские

По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, российская террористическая армия нанесла удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове авиационным боеприпасом УМПБ Д-30. Взрыв привел к пожару, в результате которого количество пострадавших может увеличиться.

По его словам, пожар после обстрела торгового центра на Салтовке был мощным, поскольку загорелись лакокрасочные изделия, деревянные изделия, обшивка магазина и другие товары, которые были внутри.

"Возник сильный едкий дым, окутавший весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться. То есть фактически от самого взрыва пострадали люди, есть погибшие, и еще сам пожар усугубил последствия этого военного преступления и мы готовимся к очень серьезным последствиям", – отметил спикер прокуратуры.

Дмитрий Чубенко сообщил, что работники прокуратуры изъяли серверы из видеокамер этого торгового центра. Это, в частности, нужно для того, чтобы выяснить, какое количество людей находилось внутри.

"Из-за очень сильного пожара мы понимаем, что тела будут очень сильно изуродованы, возможно от них не останется совсем ничего. И наличие видео, что люди были в торговом центре, будет подтверждением того, что человек был там, и это даст какое-то понимание картинки последствий этого военного преступления", – отметил он.

Впоследствии в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету "Эпицентр".

Число погибших и пострадавших возросло

Прогнозы по росту пострадавших и жертв, к сожалению, оправдались. По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 22:00 зафиксировано:

40 раненых

6 погибших

16 человек, пропавших без вести.

Еще один удар – по Центральному парку

Впрочем, оккупанты не остановились. Около 17.13 они ударили по Центральному парку.

"Попадание произошло возле спортивной площадки в землю. К счастью, никто не пострадал", – сообщил Терехов.

Террористы атаковали в третий раз

РФ несколько часов беспощадно обстреливали Харьков. Приблизительно в 19:10 в городе раздался очередной взрыв. По словам Игоря Терехова, предварительно враг попал в район плотной жилой застройки.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что есть трое пострадавших по прилету, а позже их количество возросло до 6.

"Среди пострадавших – парень 13 лет, госпитализирован", – констатировал чиновник.

В каком состоянии пострадали

Олег Синегубов отметил, что в лечебные учреждения доставлены 39 человек, из них 2 – в тяжелом состоянии, 1 – крайне тяжел в ожоговой реанимации.

"13-летний ребенок прооперирован", – заявил он.

Другие – лечатся амбулаторно.

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