Массированный вражеский обстрел и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 15 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 августа 2023:
- Одна из самых масштабных атак с начала войны: все, что известно о ночном обстреле врага 15 августа 2023 Читать далее –>
- Пострадавшие, пожары и эвакуация людей: последствия атаки по Луцку и Львову Читать далее –>
- В Луцке в результате атаки врага — попадания по одному из промышленных предприятий: есть пострадавшие Читать далее –>
- Во Львовской области есть попадания после взрывов: пострадали частные помещения — власть Читать далее –>
- Враг попал в одно из предприятий Днепра во время атаки Читать далее –>
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