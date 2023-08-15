Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Массированный вражеский обстрел и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 15 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Массированный вражеский обстрел и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 15 августа 2023 года

Враг ночью беспощадно обстрелял украинские города / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 августа 2023:

  • Одна из самых масштабных атак с начала войны: все, что известно о ночном обстреле врага 15 августа 2023 Читать далее –>
  • Пострадавшие, пожары и эвакуация людей: последствия атаки по Луцку и Львову Читать далее –>
  • В Луцке в результате атаки врага — попадания по одному из промышленных предприятий: есть пострадавшие Читать далее –>
  • Во Львовской области есть попадания после взрывов: пострадали частные помещения — власть Читать далее –>
  • Враг попал в одно из предприятий Днепра во время атаки Читать далее –>

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
12к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация