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Массовая авария с участием автобуса, фуры и легковушек возле Львова: количество погибших возросло

Массовая авария с участием автобуса, фуры и легковушек возле Львова: количество погибших возросло

ДТП. / Фото: Информатор

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

У Львова утром 11 октября произошла массовая авария. До трех возросло количество погибших в ДТП с участием автобуса, грузовика и легковых автомобилей.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, по состоянию на 08:40 известно, что погибли три человека. Кроме того, 35 человек имеют травмы разной тяжести. Среди пострадавших есть шесть детей.

"На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", — сообщил Козицкий.

Напомним, утром 11 октября возле Львова произошла ужасная авария с участием автобуса международных перевозок "Варшава – Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.

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