Массовая автотроща в Одессе: полиция задержала водителя, сбившего ребенка и повредившего несколько машин

Массовая автотроща в Одессе: полиция задержала водителя, сбившего ребенка и повредившего несколько машин

Водитель легковушки выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора.

В Одессе полиция задержала водителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка, а затем врезавшегося в три автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Также читайте Водитель сбил маму с коляской: медики рассказали о состоянии малыша после ДТП в Одесской области

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Авария произошла вчера вечером на проспекте Небесной сотни. Двигаясь на красный свет светофора, 62-летний водитель Chevrolet Aveo сбил девочку и столкнулся с тремя припаркованными на обочине автомобилями.

Водителя осведомляли о состоянии алкогольного опьянения – медосмотр подтвердил, что он находился за рулем под хмельком.

Ведомости по этому факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

В поселке Нерубайское внедорожник сбил молодую женщину с младенцем в коляске | Новости Украины

Напомним, в Константиновке водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю беременную женщину с двухлетней девочкой на руках.

Читайте также: