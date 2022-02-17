Массовая автотроща в Одессе: полиция задержала водителя, сбившего ребенка и повредившего несколько машин

Водитель легковушки выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора.
В Одессе полиция задержала водителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка, а затем врезавшегося в три автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
Авария произошла вчера вечером на проспекте Небесной сотни. Двигаясь на красный свет светофора, 62-летний водитель Chevrolet Aveo сбил девочку и столкнулся с тремя припаркованными на обочине автомобилями.
Водителя осведомляли о состоянии алкогольного опьянения – медосмотр подтвердил, что он находился за рулем под хмельком.
Ведомости по этому факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Константиновке водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю беременную женщину с двухлетней девочкой на руках.
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