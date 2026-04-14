Массовая демобилизация в Украине: Вениславский сообщил о ключевых изменениях для военных

Новые правила службы в ВСУ / © ТСН

В Верховной Раде заявляют, что вопрос массовой демобилизации пока не стоит на повестке дня, однако правительство и Минобороны работают над изменениями в системе военной службы. Речь идет о введении срочных контрактов, предусматривающих более четкие условия службы и возможность отдыха по истечении определенного срока.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, в Раде ожидают от Министерства обороны комплексный законопроект, который должен снизить напряжение в военных подразделениях и урегулировать механизм заключения контрактов.

Новые контракты — что известно

Предполагается, что военнослужащие могут подписывать контракты на 2-5 лет, после чего будут иметь право на определенный период отдыха вне службы. В то же время в парламенте отмечают: о массовом увольнении из Вооруженных сил во время войны пока речь не идет.

Вениславский также подчеркнул, что идея установления фиксированных сроков службы напрямую связана с мобилизационными процессами и ситуацией в безопасности. По его мнению, механическое ограничение сроков без усиления мобилизации невозможно.

Он отметил, что в условиях активного наращивания российских войск любые популистские заявления о скором увольнении военных со службы неуместны. По его мнению, прозрачная контрактная система могла бы сделать службу более прогнозируемой и привлекательной для граждан.

«В любом случае скрываться от мобилизации — это временные меры. А так отслужил по контракту, если будет прогнозируемый срок службы — тогда это будет совершенно другая психологическая и морально-политическая ситуация», — сказал он.

Между тем , работники ТЦК могут получить индивидуальные номера на форме, которые запрещено скрывать.