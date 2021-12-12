Массовая драка в Харькове: группа мужчин избила полицейских

5 правоохранителей доставили в больницу после избиения.

В Харькове правоохранители задержали 7 граждан, которые сопротивлялись полицейским во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

В Харькове полиция получила вызов о массовой драке в Киевском районе. Прибывшие по вызову правоохранители, пытались успокоить группу людей, но и сами стали жертвами нападения.

"На месте происшествия находилась группа лиц, которые сопротивлялись полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Следователям Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство ч.1 ст. 28, ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В результате правоохранители задержали 7 граждан в возрасте от 19 до 50 лет. Им сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в одном из клубов Житомира произошла потасовка, которая закончилась стрельбой.

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