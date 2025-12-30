- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 2 мин
Массовая эвакуация на Днепропетровщине: жителей 45 сел призывают срочно уехать
На Днепропетровщине объявлена принудительная эвакуация из-за боевых действий.
В Днепропетровской области началась обязательная эвакуация гражданского населения из ряда населенных пунктов Синельниковского района. Все из-за усиления угрозы жизни вследствие вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщили в Покровском территориальном обществе.
По официальному сообщению общины, процесс продлится 30 дней, начиная с 29 декабря 2025 года.
Кто подлежит эвакуации?
В перечень вошел поселок Покровское и еще 44 села, среди которых: Андреевка, Богодаровка, Братское, Вербовое, Вишневое, Отрадное, Свободное, Волчье, Гай, Гапоно-Мечетное, Герасимовка, Даниловка, Диброва, Добропасово, Егоровка, Зелена, Зелена Кривобоково, Левадное, Малиновка, Маяк, Мечетное, Нечаевка, Новоалександровка, Новоскаловатое, Александровка, Алексеевка, Орлы, Остаповское, Отрешки, Согласие, Петриков, Писанцы, Песчаное, Привилегия, Радостное, Скотоватое, Соленое, Старое.
«Напоминаем, что община отнесена к зоне активных боевых действий и пребывание на ее территории представляет угрозу для здоровья и жизни граждан. Сообщаем, что после окончания эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в том числе досмотровых) и административных услуг. Кроме того, будет прекращено предоставление определенных коммунальных услуг. Отмечаем, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно!», — отметили в территориальной общине.
Куда обращаться за помощью?
Транзитным пунктом эвакуации определен село Волосское (Днепровский район). Жители могут воспользоваться следующими контактами для получения помощи:
Горячая линия области: 0-800-336-085
Гуманитарная миссия «Подснежник»: 095-601-54-17
ОО «Десятое апреля»: 0-800-33-28-58, 063-528-48-89
БФ «Роккада»: 067-120-92-03
БФ «Дети нового поколения»: 068-980-07-09
Полиция: 102
Как отметили в общине, также за помощью можно обращаться к старостам округов или исполнительному комитету Покровского поселкового совета.
Напомним, на Совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации жителей 14 пограничных сел Черниговской области. Речь идет о населенных пунктах Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин.
Ранее сообщалось, что известный военный аналитик, глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Украина оказалась в сложной ситуации на фронте, когда Силы обороны вынуждены постоянно реагировать на действия врага, не имея достаточных резервов для ответа.