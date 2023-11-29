Массовая морская авария: в Керчинском проливе столкнулись три корабля

Массовая морская авария произошла в акватории Керченского пролива.
Сразу три корабля столкнулись друг с другом во время мегашторма в Крыму.
Об этом сообщают в соцсетях.
Гигантские волны сбили в одну кучу три судна: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" и "Кавказ-5".
Ранее стало известно, что судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Но из-за сильных порывов ветра его навалило на "Матрос Позинич", которое не смогло избежать удара, и вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".
Напомним, что в Севастополе зарево осветило небо.
Добавим, что ранее во временно оккупированном Крыму непогода сыграла против оккупантов. Да, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.
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