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Массовая морская авария: в Керчинском проливе столкнулись три корабля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Массовая морская авария: в Керчинском проливе столкнулись три корабля

В Керчинском проливе произошла чрезвычайная ситуация / Фото: ТСН.ua

Массовая морская авария произошла в акватории Керченского пролива.

Сразу три корабля столкнулись друг с другом во время мегашторма в Крыму.

Об этом сообщают в соцсетях.

Гигантские волны сбили в одну кучу три судна: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" и "Кавказ-5".

Ранее стало известно, что судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Но из-за сильных порывов ветра его навалило на "Матрос Позинич", которое не смогло избежать удара, и вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".

Напомним, что в Севастополе зарево осветило небо.

Добавим, что ранее во временно оккупированном Крыму непогода сыграла против оккупантов. Да, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.

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Дата публикации
Просмотры
369
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