Массовая обязательная мобилизация женщин: волонтер Берлинская высказалась о непопулярном решении

Такое непопулярное решение, как массовая и обязательная мобилизация женщин во время войны, должно быть принято, ведь это необходимо для сохранения Украины.

Об этом говорилось в эксклюзивном интервью главе волонтерского проекта "Victory drones" Марии Берлинской спецкорреспонденте ТСН Наталье Нагорной.

"Понимаю, что это непопулярное решение. Понимаю, что и я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то ушла добровольно, и очень многие мои посестры ушли. Уже многие из них погибли. Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило. Я не считаю, что жизнь мужчин стоит меньше, чем наша с тобой", – сказала волонтерка.

Она отметила, что у украинских женщин есть так называемые привилегии, ведь они могут уехать из страны во время войны, а также не приобщаться к помощи.

"Однако мы должны беречь своих мужчин, поэтому или мы мобилизуем женщин, или нам придется сдаться. Мы хотим жить по законам "русского мира", где вся страна будет в братских могилах?.. Не хотим. А я точно знаю, что "русский мир" – это не только о триколоре, который может висеть над Киевом. Они будут заниматься массовыми убийствами", – сказала Берлинская.

Она посоветовала отбросить иллюзии и подготовиться к обороне страны.

"Если вам недостаточно стертых в пепел Мариуполя, Авдеевки, Бахмута и других городов, то нужно включаться в реальность. Я не хочу, чтобы женщины воевали, не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять – подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин", – сказала она.

Отметим, что экс-командующий ВСУ Валерий Залужный тоже не исключает мобилизации женщин в Украине.

Напомним, ранее Мария Берлинская отмечала, что Украина сейчас уже технологически проигрывает России в войне дронов, хотя раньше имела неоспоримое преимущество в использовании БПЛА, сейчас постепенно теряет свои позиции в войне дронов.

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