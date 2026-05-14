Массовая стычка с полицией в Одессе: толпа препятствовала задержанию парня в СЗЧ

Скандальное задержание в Одессе: полиция отчитывается о СЗЧовце, очевидцы — об избиении

В Одессе произошел конфликт между полицейскими, которые хотели задержать военного-СЗЧ, и местными, которые не давали этого сделать.

Видео столкновения распространили местные паблики.

«Мужчину заломили и бросили в машину без опознавательных знаков сотрудничающие с ТЦК полицейские Люди перекрыли дорогу машине, полиция стянула 20 человек, включая патрульных и ТОР, также приехали ТЦК», — рассказали в одном из одесских пабликов.

Отмечается, что полицейским разбили машину и бодикамера.

В другом паблике — Одесса. Инфо — сообщают, что полицейские якобы силой задержали 21-летнего парня. За него вступились девушка и, вероятно, несовершеннолетний парень.

«Во время схватки полиция применила газовый баллончик против девушки, а парень, пытаясь помешать задержанию, разбил стекло служебного авто. Очевидцы пишут, что он также задержан», — говорится в сообщении.

Издание «Думская» пишет, что конфликт начался с того, что парня затолкали в машину, а его 19-летнюю знакомую опрыскали газом.

В издании утверждают, что молодого человека избивали. Он работает грузчиком в местном овощном киоске. Вероятно, ему 21 год. Действия правоохранителей вызвали возмущение прохожих, и машину, в которой находился задержанный, оцепили местные жители.

Дата публикации 21:27, 14.05.26

Что рассказали в полиции

Полиция Одесской области рассказывает, что во время проверки документов у прохожего мужчины выяснили, что он находится в розыске, как СЗЧшник. При попытке полицейских задержать гражданина для последующей передачи представителям Военной службы правопорядка в ситуацию вмешались прохожие.

Граждане начали блокировать движение авто полиции и препятствовать действиям правоохранителей. Один из присутствующих молодых людей, используя металлическую цепь, повредил служебный автомобиль полиции.

На место происшествия прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции, сотрудники подразделения ТОР и следственно-оперативная группа.

Несколько активных участников инцидента доставлены в отделение полиции для предоставления объяснений. Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к стычке.

