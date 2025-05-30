Массовая стычка с ТЦК произошла в Каменце-Подольском: 100 человек заблокировали авто

Место столкновения между сотней людей и работниками ТЦК в Каменце-Подольском / © скриншот с видео

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В Каменце-Подольском 29 мая произошла массовая стычка между сотней людей и работниками ТЦК и СП. Люди заблокировали служебное авто группы мобильного оповещения и повредили его.

Об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК и СП.

В военкомате заявили о случае грубого препятствования законной деятельности представителей ВСУ в Каменце-Подольском.

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«Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ«, — говорится в заявлении областного ТЦК.

На место происшествия прибыли правоохранители и представители военной службы правопорядка. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, происходит фиксация всех фактов противоправного поведения.

В Хмельницком ТЦК отметили, что такие действия во время действия правового режима военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины. Кроме того, за сопротивление правоохранителям и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность.

«Призываем граждан к немедленному прекращению любых противоправных действий, соблюдению норм действующего законодательства Украины и сохранению общественного порядка», — отметили в ТЦК.

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Там добавили, что ВСУ действуют исключительно в пределах своих законных полномочий, и любые препятствования этому не останутся без надлежащей правовой оценки.

В соцсетях распространяется видео с места инцидента, на котором видно большое количество людей, правоохранителей и карету «скорой».

Дата публикации 08:18, 30.05.25 Количество просмотров 54 В Каменце-Подольском 100 человек заблокировали авто ТЦК

К слову, 5 февраля в Каменец-Подольском возле здания ТЦК прогремел взрыв. Погиб человек, который передавал вещи военному, еще четыре человека получили ранения.

Этот взрыв возле здания ТЦК организовали двое российских агентов по заказу врага. Полиция и СБУ задержали их.

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После этого инцидента в ТЦК и СП Хмельницкой области ввели усиленные меры безопасности.