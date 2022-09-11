Массовое ДТП в Черкасской области: двое водителей умерли в больнице (фото)

Два грузовика и легковушка столкнулись неподалеку от села Ребедайловка.

ДТП произошло на 227 км трассы Н-01 с сообщением "Киев – Знаменка".

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Предварительно полицейские установили, что 38-летний водитель автомобиля Hyundai выполнял обгон грузового автомобиля MAN и столкнулся с грузовиком Scania, под управлением 23-летнего водителя.

После чего произошло еще столкновение с автомобилем MAN. Один грузовик и легковой автомобиль оказались в кювете.

Фото: Национальная полиция Украины

В результате ДТП 34-летний водитель грузовика MAN и 38-летний водитель автомобиля Hyundai получили тяжелые телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

Следователями отдела расследования преступлений в сфере транспорта внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области произошло роковое ДТП: отец убил своего 10-летнего сына.

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