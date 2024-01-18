Массовое изготовление дронов на дому: эксперт по связи и радиотехнологиям объяснил, почему это нецелесообразно

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев присоединяться к проекту "Народный дрон" — инженерному курсу, который учит, как собрать дома 7-дюймовый FPV-дрон. Украинский военнослужащий, эксперт по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов дал свое объяснение целесообразности процесса.

Об этом говорилось в интервью Бескрестновому изданию "Фокус".

По словам военнослужащего, повышение технической подготовки украинцев это правильный посыл, как и привлечение людей к обороне страны работой в тылу. Однако относительно самого процесса изготовления дронов в домашних условиях военнослужащий сомневается.

По его словам, бойцам на фронте нужны дроны достаточно высокого качества.

"Очень много брака, мы сейчас с этим столкнулись. И если БПЛА будет делать по одной-три штуки непонятно кто, то потом, возможно, военные потратят куда больше средств, чтобы их переработать, проверить и убедиться в их качестве", – считает Бескрестнов.

Еще одной проблемой является экономическая нецелесообразность.

"Производители, производя дроны, закупают детали оптом. Если же частное лицо будет покупать в Интернете 1-3 экзепляра, то никогда в жизни не получит на выходе цену, которая будет хотя бы примерно конкурентной", — отметил боец.

Экономически будет разумнее расширять масштабы промышленного производства дронов, чем покупать более дорогие "домашние" дроны.

Однако саму идею, по его мнению, можно реализовать, если Украина сама будет закупать комплектующие большими партиями, а затем домашним умельцам будут выдавать их в нужных объемах.

"Однако это не решает проблему закупки некоторых инструментов, которые понадобятся для изготовления дронов дома. Не каждому человеку будет по карману такая покупка", — добавил Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Напомним, проект "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas предоставляет доступ к соответствующим лекциям. Глава Минцифры Михаил Федоров считает, что вместе с производителями БПЛА, для которых правительство сняло ограничения, граждане смогут достичь поставленной цели – миллион FPV-дронов в год.

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