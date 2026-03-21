Массовое отравление детей в развлекательном центре Николаева: количество больных резко возросло

Отравление детей после посещения Happy Land в Николаеве / © novosti-n.org

В Николаеве по состоянию на 20 марта снова увеличилось количество больных после посещения развлекательного центра Happy Land.

Как сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней НОЦКПЗ Елена Руденко, зарегистрировано уже 11 случаев кишечной инфекции. Продолжаются лабораторные исследования, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, передает местное издание «Новости N».

Детский развлекательный комплекс Happy Land, после посещения которого отравились дети, временно закрыли для проверки.

Напомним, в Николаеве дети заболели острой кишечной инфекцией, вероятно после посещения одного из развлекательных детских центров. Первоначально было зарегистрировано четыре случая заболевания. А по состоянию на вечер 18 марта в медицинское учреждение обратились семеро детей, двое из которых госпитализированы с признаками острого кишечного заболевания.

Окружная прокуратура Николаева начала досудебное расследование по факту отравления детей в одном из развлекательных заведений областного центра. Предварительно установлено, что в заведении дети употребляли пищу — куриные наггетсы, пиццу, бургеры.

Отметим, что во Львове тоже недавно зафиксированы случаи массового отравления в одном из развлекательных заведений города. Там уже установили причину вспышки острой кишечной инфекции. По результатам эпидемиологического расследования по состоянию на 6 марта 2026 года возбудителем заболевания оказался норовирус. В общей сложности зафиксировали 44 случая инфицирования. Подавляющее большинство из которых — 32 пациента — это дети. Все больные завершили курс лечения и выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.