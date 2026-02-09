- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 698
- Время на прочтение
- 1 мин
Массовое отравление угарным газом на Полтавщине: пострадали дети
В Полтаве и Полтавском районе несколько человек отравились угарным газом. Среди пострадавших есть дети.
В Полтаве и области 8 февраля угарным газом отравились восемь человек, четверо из них — дети.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Полтавской области и Главном управлении полиции Полтавской области.
Где произошли случаи
В Щербановской громаде в селе Шмыгли четыре человека, из них двое детей.
В Полтаве в Шевченковском районе взрослый и ребенок
В Полтаве Подольский район из-за отравления бытовым газом в больницу госпитализировали женщину 1955 года рождения и ее несовершеннолетнюю родственницу 2010 года рождения.
«По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом», — говорится в сообщении спасателей.
Напомним, в конце января 2026 года в Полтавской области от отравления неизвестным веществом умерли три человека. Досудебное расследование было начато по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.