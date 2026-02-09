ТСН в социальных сетях

Украина
698
1 мин

Массовое отравление угарным газом на Полтавщине: пострадали дети

В Полтаве и Полтавском районе несколько человек отравились угарным газом. Среди пострадавших есть дети.

Анастасия Павленко
Все пострадавшие получают помощь

Все пострадавшие получают помощь / © Pixabay

Дополнено новыми материалами

В Полтаве и области 8 февраля угарным газом отравились восемь человек, четверо из них — дети.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Полтавской области и Главном управлении полиции Полтавской области.

Где произошли случаи

  1. В Щербановской громаде в селе Шмыгли четыре человека, из них двое детей.

  2. В Полтаве в Шевченковском районе взрослый и ребенок

  3. В Полтаве Подольский район из-за отравления бытовым газом в больницу госпитализировали женщину 1955 года рождения и ее несовершеннолетнюю родственницу 2010 года рождения.

«По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом», — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, в конце января 2026 года в Полтавской области от отравления неизвестным веществом умерли три человека. Досудебное расследование было начато по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

698
