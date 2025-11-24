- Дата публикации
Массовое отравление шаурмой в Винницкой области: как наказали владельца фастфуда на автовокзале
Гражданину Узбекистана суд назначил наказание в размере 240 часов общественных работ.
Калиновский районный суд вынес приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, обвиняемому по делу о массовом отравлении посетителей фастфуда на территории местного автовокзала.
Об этом сообщила полиция Винницкой области в Facebook.
Напомним, летом в медицинские учреждения с симптомами острой желудочно-кишечной токсикоинфекции обратились 27 человек, среди которых были и дети, после употребления приобретенной там шаурмы.
Нарушение санитарных норм
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что предприниматель осуществлял приготовление и реализацию пищевых продуктов без предусмотренного законом разрешения и грубыми нарушениями санитарно-гигиенических норм. Именно эти нарушения явились причиной массового инфицирования.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал ущерб потерпевшим.
Решение суда
Калиновский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Суд назначил наказание в размере 240 часов общественных работ.
