Массовое отравление шаурмой в Винницкой области: как наказали владельца фастфуда на автовокзале

Калиновский районный суд вынес приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, обвиняемому по делу о массовом отравлении посетителей фастфуда на территории местного автовокзала.

Об этом сообщила полиция Винницкой области в Facebook.

Напомним, летом в медицинские учреждения с симптомами острой желудочно-кишечной токсикоинфекции обратились 27 человек, среди которых были и дети, после употребления приобретенной там шаурмы.

Нарушение санитарных норм

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что предприниматель осуществлял приготовление и реализацию пищевых продуктов без предусмотренного законом разрешения и грубыми нарушениями санитарно-гигиенических норм. Именно эти нарушения явились причиной массового инфицирования.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал ущерб потерпевшим.

Решение суда

Калиновский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Суд назначил наказание в размере 240 часов общественных работ.

