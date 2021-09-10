Массовое отравление учеников в Хмельницком: количество заболевших возросло до 92

Причины вспышки заболевания еще выясняются.

Количество больных, посещающих одно из учебных заведений Хмельницкого, выросло до 92. Это 91 ребенок и один взрослый.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, в том числе, 14 детей. 77 пациентов находятся на амбулаторном лечении под наблюдением педиатров и семейных врачей.

Также медики следят за людьми, которые контактировали с больными. В учебном заведении и в домах больных провели дезинфекцию.

"Источник возбудителя инфекции, причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, — выясняют", — говорится в сообщении.

Как говорится в выпуске ТСН.16:45, Центр общественного здоровья обнародовал предварительную причину массовой болезни: острая кишечная инфекция. Впрочем медики не исключают, что это может быть какой-то вирус. В трех школьников обнаружили COVID-19.

В то же время директор Хмельницкого УВК №1 Оксана Романов говорит, что дети отравились не в учебном заведении.

"Заболели дети, которые не питаются в учебном заведении, заболели родители детей, дедушки и бабушки, поэтому сказать что это отравление в школе — нельзя", — говорит она.

Но семилетняя Лиза почувствовала себя нехорошо именно после школьного обеда. Когда у девочки появились лихорадка, тошнота и боль в животе, мама сразу отвезла ее в больницу. А в классном чате начали появляться многочисленные сообщения о болезни других детей.

Новости Украины: уже 16 учеников хмельницкой школы госпитализировали с признаками отравления

"Проявления кишечной инфекции сельмонелы, или тяжелой дизентерии не похожи и если да, то результат был бы уже положительный. Мое мнение, что это какой-то вирус", — сказала врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Строжук.

В городе срочно собрали комиссию. Интересно, говорят, что заболели только школьники, но воспитанники сада, которые питают в этой же столовой — здоровы.

"Очень отличаются показания. Одни только пили чай, ели булочки, другие котлеты. Говорят, что готовили и ели паеллю, возможно это стало источником заболевания. Отравление или вирус — будет известно, когда появятся результаты исследований", — сказал первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области Александр Садовюк.

Тем временем возмущенные родители пытаются понять, кто будет возмещать расходы на лечение, ведь многие дети сейчас в частных клиниках. За расследование нарушения санитарных правил и норм взялась и полиция. Заведение, где учится 800 детей, будет на карантине минимум до 22 сентября.

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